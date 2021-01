Considerada saudável pelos médicos do hospital, Laura, atualmente com apenas seis meses de vida, voltou para a casa da família, que mora em Potirendaba (SP).

“A Laura chegou no hospital com uma pré-parada cardíaca. A doença realmente tomou conta do corpo dela. Ela precisou fazer uma traqueostomia e uma drenagem no cérebro para tirar um coágulo”, complementou.