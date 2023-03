Golpe no WhatsApp faz mais uma vítima

Mais um caso envolvendo estelionato foi registrado na Central de Polícia Judiciaria de Jales na última quinta-feira, dia 23 de março.

De acordo com informações da vítima, a mesma teria recebido uma mensagem via WhatsApp com a foto do seu filho, dizendo que o mesmo tinha mudado de número e que estava precisando de R$ 1.432,00.

A mãe foi até o banco e realizou um TED do valor pedido pelo estelionatário e enviou o comprovante. Assim que a mesma enviou o comprovante, ligou para o filho dizendo que já tinha realizado o deposito e o mesmo disse que não tinha pedido nada.

Percebendo que se tratava de um golpe, a vítima foi correndo até a central de polícia para registrar o B.O e até ao banco para tentar estornar o deposito, mas já tinha sido debitado.

O caso foi registrado e segue em investigação.

Dezenas de registros de ocorrências envolvendo golpes foram noticiados pelo FocoNews ao longo dos últimos meses. Além das vítimas que fazem a opção por procurar a polícia, também recebemos constantemente mensagens de pessoas que conseguiram identificar as atitudes suspeitas antes de serem prejudicadas financeiramente.

Casos como venda de veículos ou produtos pela internet, oportunidades de emprego que chegam fáceis via WhatsApp, links suspeitos e até invasões através de senhas salvas em navegadores ou Internet Banking são bem comuns. Só no mês de janeiro, por exemplo, cerca de 10 estelionatos envolvendo uma grande quantia em dinheiro viraram caso de polícia em Jales.

Se acontecer algo semelhante com você, o primeiro passo é ter calma e procurar a polícia para o registro da ocorrência. O boletim é um documento importante e fundamental para a recuperação de possíveis prejuízos.

Foco News