Gerente regional da CDHU fala na Câmara Municipal sobre construção de casas populares em Votuporanga

Após o convite do presidente da Câmara Municipal, Mehde Meidão Slaiman Kanso, o ex-vereador Osvaldo Carvalho fez uso da tribuna no início da 3ª Sessão Ordinária, nesta segunda-feira (10/2).

Osvaldo apresentou um balanço das ações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU em Votuporanga, que já resultaram na construção de 1668 unidades habitacionais, em bairros como Monte Verde, São João, São Cosme e Simonsen.

Ele também comentou sobre a construção de mais 60 unidades na conhecida área do IBC, que está em processo de liberação com o trabalho do deputado estadual Carlão Pignatari, que deve finalmente atender o desfavelamento do Matarazzo.