Chuvas provocam quatro mortes no estado de São Paulo

Os bombeiros encontraram os corpos de duas mulheres em Vitoriana, distrito de Botucatu/SP, nesta manhã. As vítimas ainda não foram identificadas, mas a suspeita é de que sejam de duas mulheres que estavam com um homem, todos da mesma família, em um carro arrastado por um rio que transbordou. Os corpos foram encontrados a 150 metros do veículo. O homem continua desaparecido.

Outra morte foi registrada na madrugada desta terça-feira, quando um caminhão e um carro caíram em uma cratera que se abriu na Rodovia Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Júlio Mesquita/SP. O motorista do carro, que pertence à concessionária que administra a rodovia, foi encontrado morto.

A quarta vítima também foi um motorista que caiu com um caminhão em outra cratera, esta aberta na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. O caminhão com o motorista foi sugado com a força da água para o buraco e desapareceu, sendo encontrado horas depois a mais de 1 quilômetro de distância.

Família de Botucatu

Os bombeiros encontraram na manhã desta terça-feira os corpos de duas mulheres a cerca de 150 de onde um carro foi localizado parcialmente submerso no Rio Capivari, próximo a Rodovia Alcides Soares, no distrito de Vitoriana, em Botucatu.