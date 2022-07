Geninho Zuliani é um dos 150 mais influentes do Congresso Nacional

Deputado federal que é vice-líder do União Brasil na Câmara, é considerado um dos parlamentares em ascensão por estar comprometido com missões partidárias, políticas ou institucionais

O deputado federal Geninho Zuliani, vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, secretário-geral do partido no Estado de São Paulo e presidente do diretório riopretense foi considerado um dos 150 mais influentes do Congresso Nacional pelo Diretório Intersindical de Asssessoria Parlamentar, o DIAP.

O parlamentar, segundo a publicação ‘Os “cabeças” do Congresso Nacional e dos parlamentares em ascensão 2022’, em que são listados os políticos, entre deputados e senadores, vem traçando um histórico de protagonismo legislativo, com capacidade ímpar para conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, que o fizeram destaque em Brasília.

De acordo com o DIAP, em 2022, a escolha dos parlamentares levou em conta apenas políticos efetivo exercício do mandato no período de avaliação, que vai do terceiro trimestre de 2021 até junho de 2022 que têm mantido trajetória ascendente em suas atuações políticas.

Geninho figura na lista de 150 mais influentes do Congresso o que, de acordo com o DIAP, é conferido ao parlamentar que tem buscado abrir canais de interlocução, criando os próprios espaços e se

credenciando para o exercício de lideranças formais ou informais no âmbito do Parlamento.

“Ser considerado um dos mais influentes é o reconhecimento ao trabalho que venho exercendo ao longo do mandato, sempre com comprometimento e conduta ilibada, com foco na qualidade de vida e priorizando as pessoas, que são o grande objetivo desta importante trajetória”, frisou o deputado.