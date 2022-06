Geninho tem agenda extensa no interior paulista com governador Rodrigo Garcia

Comitiva visitará Araçatuba, Andradina e Rio Preto nesta quinta-feira

O deputado federal, Geninho Zuliani (União Brasil), acompanha o governador Rodrigo Garcia nesta quinta-feira, dia 30/6, em agenda pelo interior de São Paulo.

A primeira parada será em Araçatuba, onde será inaugurada uma clínica veterinária pública, do programa Meu Pet. O empreendimento, que teve um investimento de R$ 4,3 milhões, com contrapartidas do Estado e Prefeitura, terá até centro cirúrgico.

Depois, a comitiva parte para Andradina onde participa da entrega do Acqualinda, um dos maiores omplexos de lazer de águas termais da América Latina, com 371 mil m² de área total.

A agenda termina em Rio Preto, onde Geninho e Rodrigo participam da inauguração da UBS João Paulo II e do início das obras de urbanização da Favela Marte, em parceria com a ONG Gerando Falcões.