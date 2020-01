GEMIDÃO: vizinho denuncia casal à polícia por sexo barulhento

Um motorista de 33 anos, denunciou seus vizinhos à polícia na última terça-feira (21), o motivo? O casal fazia muito barulho durante o sexo. O caso aconteceu em São Paulo. Segundo o UOL, o motorista havia se mudado com a família para o local há três meses.

Desde então, ele ouvia os vizinhos fazendo muito barulho durante as relações sexuais à noite. Ele chegou a dizer que ele, sua mulher e filhas não conseguiam dormir com tanto barulho.

O problema aumentava nos fins de semana, onde o casal aproveitava para fazer sexo à tarde também. Após conversar com o casal, o problema só piorou. O homem diz que aumentaram o barulho por “pirraça”. Após isso, ele tentou levantar um muro, ainda assim, não teve sucesso.

Foi quando ele resolveu registrar o B.O. Após conversa com os guardas, o casal ‘amoroso’, parou de fazer barulho. Ainda assim, o motorista diz que sua esposa quer se mudar do local, pois perdeu a vontade de morar no ambiente.