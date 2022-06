GELOU: região tem novo recorde de frio na manhã desta terça: 4ºC; clima esquenta na quarta

5 cidades tiveram manhã mais fria e 9 “esquentaram” nesta terça-feira

Santa Salete teve a manhã mais gelada desta terça-feira, 4ºC segundo estação meteorológica do Ciiagro

Moradores de General Salgado, Fernandópolis, Estrela d’Oeste, Santa Salete e Mirassol enfrentaram uma manhã mais gelada nesta terça-feira (14) do que na segunda (13).

Outras nove cidades incluídas neste levantamento registraram aumento da temperatura, é o que mostram as redes meteorológicas automáticas do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

Santa Salete bateu o recorde de frio na região: os 4,9ºC de segunda foram superados, sendo que os termômetros registraram 4ºC às 7h desta terça. A temperatura foi mais baixa ainda do que a registrada em Dirce Reis, 4,8ºC, na segunda-feira.

VAI ESQUENTAR…

As diferenças, no entanto, estão longe da previsão do Clima Tempo, que indica temperaturas bem mais elevadas entre 6h e 10h para quarta-feira (15). Somente Araçatuba ficará abaixo dos 20ºC às 10h, enquanto Indiaporã terá as temperaturas mais elevadas. Confira abaixo:

Temperaturas registradas às 7h da manhã dos dias 13 e 14, segundo dados do Ciiagro:

Araçatuba – Terça 9,6ºC / Segunda 6,8ºC

Cardoso – Terça 8,1ºC / Segunda 7,6 ºC

General Salgado – Terça 7,8 ºC / Segunda (13) 9,4 ºC

Fernandópolis – Terça 9,1 ºC / Segunda 9,8 ºC

Indiaporã – Terça 11,1 ºC / Segunda 9,8 ºC

Estrela d’Oeste – Terça 5,9 ºC / Segunda 7,2 ºC

Jales – Terça 7,0 ºC / Segunda 6,5 ºC

Dirce Reis – Terça 7,0 ºC / Segunda 4,8 ºC

Santa Salete – Terça 4,0 ºC / Segunda 4,9 ºC

Santa Fé do Sul – Terça 10,3 ºC / Segunda 9,8 ºC

Nhandeara – Terça 9,3 ºC / Segunda 7,3 ºC

Votuporanga – Terça 8,8 ºC / Segunda 7,2 ºC

Mirassol – Terça 7,3 ºC / Segunda 8,3 ºC

Monte Aprazível – Terça 7,8 ºC / Segunda 5,4 ºC

Temperaturas para 6h, 8h e 10h da manhã desta quarta-feira, dia 15, de acordo com a previsão do Clima Tempo:

Araçatuba: 12ºC; 12ºC e 17ºC

Cardoso: 16ºC; 16 ºC e 21 ºC

General Salgado: 13 ºC; 15 ºC e 21 ºC

Fernandópolis: 13ºC; 16ºC e 22 ºC

Indiaporã: 20 ºC; 22 ºC e 27 ºC

Estrela d’Oeste: 14 ºC; 17 ºC e 21 ºC

Jales: 14 ºC; 16 ºC e 21 ºC

Dirce Reis: 15 ºC; 17 ºC e 22 ºC

Santa Salete: 14 ºC; 16 ºC e 22 ºC

Santa Fé do Sul: 15 ºC; 17 ºC e 22 ºC

Nhandeara: 13 ºC; 15 ºC e 20 ºC

Votuporanga: 15 ºC; 16 ºC e 21 ºC

Mirassol: 15 ºC; 16 ºC e 21 ºC

Monte Aprazível: 16 ºC, 17 ºC e 21 ºC

FONTE: João Leonel O Extra.net