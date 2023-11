Avô oferece recompensa por ursinho furtado do túmulo da neta

Um avô, morador de Monte Aprazível, indignado, com o furto de um urso de pelúcia furtado do túmulo da netinha, no cemitério da cidade, fez um desabafo nas redes sociais.

Ele também lançou uma campanha em protesto ao ato, após levar o mimo em memória da neta ao cemitério no Dia de Finados.

O aprazilense oferece recompensa de R$ 1mil para quem ajudar a devolver o ursinho ao túmulo da netinha.

Informações – 17 991334420. Monte Aprazível Notícias