Ano Novo: confira o que abre e o que fecha em Votuporanga

Expediente das repartições públicas municipais inicia às 13h no dia 2 de janeiro; serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente.

Em virtude do feriado de Ano Novo, o expediente das repartições públicas municipais no dia 2 de janeiro terá início às 13h. No Paço Municipal, a Central de Atendimento atenderá ao público das 13h às 15h. Vale destacar que, independentemente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, basta baixar o app na loja de aplicativos do celular.

É importante ressaltar que durante todos os dias ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também reabre ao público na terça-feira (2/1), às 13h. No entanto, no final de semana e feriado, como já é de conhecimento de todos, independente do funcionamento interno do Centro, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Serviços da Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abre no sábado, das 7h às 19h, e no domingo, das 7h às 16h, fecha na segunda e reabre na terça-feira, a partir das 13h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fecha no sábado, domingo e segunda e reabre na terça-feira, a partir das 13h.

No sábado, a coleta de lixo regular será normal; no domingo e na segunda não haverá prestação do serviço e na terça-feira retorna normalmente. A coleta seletiva não ocorrerá no sábado, domingo e segunda-feira, retomando na terça-feira. A varrição de ruas será realizada normalmente no sábado e retomada na terça-feira.

As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente no sábado, das 7h às 19h. No domingo, o Ecotudo Norte é o único a ficar aberto das 7h às 12h. Todos ficam fecham na segunda e reabrem na terça das 7h às 19h.

Comércio

O comércio em geral de Votuporanga que estará fechado no dia 1º, abre no domingo (31), véspera, em horário especial, como os supermercados, por exemplo. Caso do Supermercados Santa Cruz: 7h às 13h; Porecatu: 7h às 13h; Muffato: 8h às 13h; além do Proença: 7h às 13h.