Policial morre após queda de escada em Fernandópolis

Reinaldo Vieira da Silva, policial civil de 64 anos, morreu nesta quinta-feira, dia 7, após dias internado no HB em Rio Preto após cair de escada em sua casa no bairro Água Vermelha, em Fernandópolis. O acidente ocorreu em 2 de outubro, quando Reinaldo tentava subir no telhado para verificar as placas de energia solar recém instaladas.

Ao cair, bateu com a cabeça no solo e foi encontrado inconsciente pela família. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram rapidamente acionados e encontraram o idoso em estado crítico . Devido à suspeita de traumatismo craniano, foi necessário realizar a intubação, e Reinaldo foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

Infelizmente, após um mês não resistiu aos ferimentos e faleceu. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o velório será realizado na Igreja Presbiteriana de Fernandópolis, com horário ainda a ser definido pela família.