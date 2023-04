Faleceu no início da tarde de ontem, domingo (02), o estudante Guilherme Nishida, de 10 anos. O menino estava internado em estado grave em um hospital de Presidente Prudente desde a última terça-feira (28), após ter ficado com o pescoço preso num portão eletrônico.

De acordo com informações divulgadas por familiares nas redes sociais, Guilherme estava na clínica de propriedade do pai, que fica localizada nas proximidades da Santa Casa de Presidente Prudente, quando ficou preso na altura do pescoço por alguns minutos no portão de elevação. Ele teria tentado passar pelo portão enquanto o mesmo se fechava.