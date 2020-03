Associados da ACV podem ter atendimento gratuito do Sebrae-SP

Orientações contribuem para elaboração de estratégias e alternativas para este momento enfrentado em todo o mundo.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV tem buscado diversas alternativas e formas de contribuir com os negócios da cidade, em decorrências das mudanças na rotina adotadas em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Para somar as forças nesta iniciativa, o Sebrae-SP está promovendo atendimentos online gratuitos.

Em Votuporanga, o atendimento será feito pelos consultores do Escritório Regional do Sebrae-SP e busca auxiliar os empreendedores a enfrentar este momento que influencia diretamente nos resultados da empresa. Para ter acesso, basta preencher o cadastro disponível no site da ACV (www.acvnet.com.br).

Ao solicitar o atendimento, o lojista pode informar sobre quais questões deseja orientações, como controles financeiros, vendas e divulgação de negócios, administração geral, organização dos funcionários, dúvidas sobre MEI e/ou outras soluções. Também há opção de informar qual o melhor horário e canal de atendimento (telefone, whatsapp, email ou vídeo chamada).

A Associação Comercial de Votuporanga também está à disposição de todos os associados, mantendo seu atendimento por telefone (17) 3426-4044 e/ou whatsapp (17) 98132-0022 e serviços, como Assessoria Jurídica, entre outros. Mantenha-se informado pelo site da entidade, que está constantemente atualizado com informações para a sua empresa (www.acvnet.com.br/medidasparaseunegocio).