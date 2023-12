DESTAQUE: Votuporanga conquista o 3º lugar no Programa Município Verde Azul

Cidade ficou na terceira colocação do ranking entre os municípios paulistas com população de 50 mil a 99.999 habitantes

Com 93 pontos, Votuporanga conquistou a terceira colocação no Programa Município Verde Azul (PMVA) entre os municípios paulistas com população de 50 mil a 99.999 habitantes. A certificação foi realizada na tarde desta terça-feira (19/12), pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

O evento, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, reconheceu o comprometimento das cidades participantes com o desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental. O programa visa alinhar a gestão ambiental do Estado e dos municípios, proporcionando capacitações e apoio técnico para as prefeituras. No ciclo referente aos anos 2022 e 2023, o PMVA aprimorou sua metodologia, incluindo critérios mais objetivos de avaliação, como passivos ambientais, e retomou seu calendário anual de atividades.

As ações propostas são organizadas em 10 diretivas que abrangem temas estratégicos, como Governança Ambiental, Avanço na Sustentabilidade, Educação Ambiental, Uso do Solo, Gestão das Águas, Esgoto Coletado e Tratado, Resíduos Sólidos, Qualidade do Ar, Arborização Urbana e Biodiversidade.

O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, o superintendente adjunto, Luciano Passoni, a Chefe de Departamento de Meio Ambiente, Beth Prado, e a Chefe de Divisão de Licenciamento Ambiental, Márcia Regina Rodrigues Singolani, participaram da premiação em São Paulo, que teve os troféus confeccionados com madeira apreendida em operações da Polícia Militar Ambiental, promovendo a conscientização sobre o combate ao desmatamento ilegal.

“A Saev Ambiental completou 55 anos no início deste mês, se consolidando como referência em ações de preservação ambiental e no tratamento de água e esgoto. De janeiro até agora, já investimos cerca de R$ 6 milhões em obras de modernização, melhorias na infraestrutura e nas interligações dos poços, além de intensificar projetos na área ambiental. Essa terceira colocação no Programa Município Verde Azul vem enaltecer o nosso trabalho durante um ano desafiador e com muitos avanços para Votuporanga”, afirmou.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, falou sobre a importância de Votuporanga conquistar a terceira colocação em um programa que incentiva e fomenta o desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental. “Um orgulho para Votuporanga mais esse destaque estadual. Quando estamos falando de meio ambiente, estamos falando de vida e cuidado com as pessoas. Continuaremos trabalhando para avançar em pautas sustentáveis e que impactam diretamente no dia a dia dos votuporanguenses”, afirmou.

Já a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, destacou, durante o evento, o quanto o Programa Município Verde Azul é um importante instrumento para preparar as cidades para uma economia verde, contribuindo para as metas de neutralização das emissões de carbono até 2050.

“O Programa Município Verde Azul é um exemplo de como o Estado age como indutor para transformar a realidade dos municípios e acelerar o cumprimento das metas de neutralização das emissões de carbono até 2050. Quanto mais engajarmos as cidades, melhores resultados teremos, principalmente, a médio e longo prazos”, disse a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Sobre o Programa

Por meio do estabelecimento de diretivas norteadoras e da promoção de capacitação técnica, o Programa Município Verde Azul incentiva as prefeituras paulistas na criação e implementação de políticas públicas locais alinhadas ao desenvolvimento sustentável. O PMVA culmina na avaliação do desempenho dos municípios, resultando na publicação anual do “Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas”.