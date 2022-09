De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado gravemente ferido e inconsciente em um trevo de acesso à Rodovia dos Bandeirantes, na altura do Jardim São Pedro. Foi socorrido, mas não resistiu. Os médicos constataram que ele sofreu traumatismo cranioencefálico. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico-Legal (IML).

Como foi a ação dos criminosos?

Ainda conforme a polícia, a investigação apontou que foram feitas várias tentativas de saque em suas contas durante o período em que a vítima estava desaparecida. Uma delas, no valor de R$ 3 milhões, não chegou a ser concluída, mas houve transferência via Pix no valor de R$ 18 mil. Com o cartão de débito da vítima, levado pelos suspeitos do crime, foram feitos saques no valor de R$ 2 mil.