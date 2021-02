A Polícia Militar foi acionada depois que as crianças pediram ajuda aos vizinhos e encontrou o casal baleado na sala do imóvel. A Polícia Civil também foi chamada. As duas meninas foram deixadas sob cuidados da avó materna. Os corpos de Rafael e Ariane foram sepultados no Cemitério Municipal de Pereira Barreto.

Ainda de acordo com o delegado, o homem já tinha sido detido por esfaquear a vítima nas costas no ano passado. Ariane chegou a se mudar de cidade e solicitou medida protetiva contra o marido. Contudo, voltou com o relacionamento e a medida foi retirada.

“O Rafael já havia sido preso a uns quatro meses atrás por lesão corporal. Foi uma lesão leve, mas utilizando uma faca. Ela se mudou, mas retornou para a cidade e reatou o relacionamento. A medida protetiva contra o homem foi retirada”, disse.

G1