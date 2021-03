Funerária perde caixão supostamente com morto em Santa Fé do Sul

Uma funerária de uma cidade do Mato Grosso do Sul, teria perdido o caixão com o morto dentro em um cruzamento de vias na cidade de Santa Fé do Sul, no noroeste paulista. O fato teria ocorrido na última terça-feira, dia 16, por volta das 23h30.

Segundo relato da imprensa local, os agentes estavam em Santa Fé do Sul para entregar um corpo de um homem que teria morrido em um acidente em uma fazenda em Três Lagoas no estado vizinho. O veiculo seguia para o local do velório quando a tampa traseira do veiculo abriu e o caixão com o morto foi ao chão, no meio da rua.

Rapidamente os agentes desceram e recolocaram o caixão no veículo. Algumas pessoas que passavam pelo local perguntavam do ocorrido, o agente responsável disse que estava tudo normal e que o caixão estava vazio, enquanto que na verdade o falecido estava dentro.

Por sorte o caixão estava lacrado e, após o incidente, o corpo foi entregue no velório para a família fizesse o sepultamento.