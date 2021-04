Casal é preso por estupro do filho de 7 anos em Valentim Gentil

Um casal de Valentim Gentil está preso acusado de estupro do filho, um menino de 7 anos de idade, pelo homem. A prisão foi na última segunda-feira (26), após o descumprimento de AFASTAMENTO do lar do acusado.

Durante o inquérito que apura o crime, a Justiça determinou medida protetiva para que ele não se aproximasse da criança, porém denúncias feitas à POLÍCIA CIVIL informaram que o abusador continuava frequentando a casa, com o apoio da mulher, continuando os abusos.

Os policiais vigiaram a casa e flagraram o acusado entrando na residência. Ele e a mulher foram levados para a Delegacia e ficaram presos por descumprimento da medida protetiva da criança.

