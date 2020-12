Serão realizadas as obras de implantação de um viaduto rodoviário sobre a linha férrea, localizado na Estrada Municipal VTG-040, no km ferroviário 296+180; construção de uma passagem inferior de veículos sob a ferrovia, no km ferroviário 303+670; implantação de passarela de pedestres entre o km 302+300m e 302+489m; implantação de vedação da faixa de domínio ferroviária entre os km 295+700 e 304+040 com barreiras físicas, de acordo com o previsto no Contrato de Concessão da Malha Paulista; e fechamento permanente das passagens em nível “PNs” correlatas às obras de redução dos conflitos urbanos no Município.

As obras serão realizadas após a Rumo receber aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e do Ministério da Infraestrutura para renovação da concessão da malha ferroviária paulista e, como contrapartida, a inovação de uma série de obras para redução de conflitos urbanos e o aumento da capacidade ferroviária.

O Prefeito João Dado afirmou que “esse é um momento histórico para Votuporanga. Depois de mais de 10 anos de luta, conquistamos essa obra. A Rumo vai custear a implantação dessas transposições para reduzir conflitos viários no Município. Será uma passagem subterrânea para beneficiar os moradores do bairro Sonho Meu e Palmeiras II, ligando a Av. República do Líbano à Estrada vicinal Fábio Cavalari; uma passarela possibilitando o acesso de pedestres à antiga Colônia da Fepasa; e um viaduto na vicinal Adriano Pedro Assi (estrada do 27), que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. Com isso, Votuporanga vai poder crescer com geração de emprego, renda e qualidade de vida.”

Antiga reivindicação

Desde quando era Deputado Federal, João Dado já lutava pela causa, quando, junto com o então Prefeito Junior Marão, conseguiu que o DNIT efetuasse o projeto de engenharia da transposição da linha férrea em Votuporanga. Uma vez desenvolvido o projeto pelo DNIT, o então Deputado João Dado, durante alguns anos, colocou emendas de R$ 1 milhão para realização da obra, que não foram realizadas por ausência de recursos necessários por parte da União.

Assim que iniciou seu Governo, o Prefeito João Dado intensificou esforços para viabilizar as obras e atender a essa antiga reivindicação de Votuporanga, sendo que sua primeira viagem oficial ao Distrito Federal como Prefeito de Votuporanga foi para se reunir com o Ministro dos Transportes e o deputado Márcio Alvino, para a continuação dos trâmites de liberação de recursos e apoio aos projetos de transposição em dois pontos da linha férrea e da construção de passarela na colônia da Fepasa.

Ainda no início de 2017, o Prefeito recepcionou autoridades federais empenhadas na transposição da linha férrea. Estiveram presentes em Votuporanga o Deputado Federal Márcio Alvino, acompanhado do diretor da ANTT, Sérgio Lobo; do superintendente do DNIT/SP, Roberto Ravagnani; dos representantes da Rumo Concessionária, Emanoel Tavares e Marcelo Rodrigues e da assessora do Ministério dos Transportes, Sandra Olivieri. Todos foram recepcionados no Centro de Cultura e Turismo por uma plateia de cerca de 120 pessoas formada por representantes de instituições da cidade, imprensa e apoiadores do projeto.

Em seus discursos, as autoridades anunciaram o avanço com as tratativas necessárias para o início de três obras prioritárias de transposição da linha ferroviária, que contaram igualmente com o apoio do Deputado Estadual André do Prado.

Durante o evento, três pessoas foram muito agradecidas e elogiadas. Os proprietários das áreas por onde passará a travessia da Av. República do Líbano assinaram a escritura de doação dos terrenos. São eles o Sr. José Miguel com 9,3 mil m²; o empresário Edinaldo Gorgato Polizeli 4,1 mil m² e os sócios da empresa CLC Camargo Empreendimentos e Participações, proprietária de uma das áreas Michel Lopes de Camargo Franco, Maria de Fátima Lemos de Rezende e Carla Mariane Garcia de Camargo com 2,2 mil m².

Em julho do mesmo ano, João Dado foi a Brasília para reunião com o diretor da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Sérgio Lobo, agendada pelo deputado federal Marcio Alvino, para tratar sobre a linha férrea. No mesmo mês, foram realizadas pela Prefeitura obras de melhorias na passagem do cruzamento nas proximidades da Colônia da Fepasa e dos bairros Sonho Meu e Palmeiras II, como implantação de asfalto, guias, sarjeta, calçamento e corrimão, no cruzamento em nível com a linha férrea, que beneficia os moradores daquela região.

No último ano, o Prefeito João Dado esteve na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília, na última semana, em reunião com o Gerente da Agência, Evandro Torquato Sobrado, acompanhado do Chefe de Gabinete do Deputado Fausto Pinato, Dr. Rogério de Andrade. Na oportunidade, o Prefeito foi informado de que a transposição da linha férrea de Votuporanga estava em 8º lugar na ordem de priorização de investimentos sugeridos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA).