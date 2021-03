Grupo Voluntários de Deus fará a doação de mais 700 marmitas aos moradores da Chácara Paineiras

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O momento que o mundo vive cada dia mais precisa da união dos povos para, juntos, enfrentar essa terrível pandemia.

Em Votuporanga, o Grupo Voluntários de Deus – formado em sua maioria por ex-funcionários da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, voluntários do Instituto Federal e moradores da comunidade se uniram e já entregaram 2150 marmitas a comunidades carentes de Votuporanga. E essa ação voluntária e de bom coração, não para por aí.

De acordo com o coordenador do Grupo Voluntários de Deus, André Figueiredo – ex-secretário de Direitos Humanos, no sábado, dia 3, nova ação comunitária será desenvolvida.

Desta feita, serão atendidos os moradores dos bairros, Chácara Aviação e Paineiras, e serão destinadas 700 marmitas aos moradores.

“É um projeto que nasceu do coração desses voluntários que viram a extrema necessidade em ajudar famílias carentes. Enquanto secretário de Direitos Humanos, vimos o quão está sendo difícil para muitas famílias carentes sobreviver neste período de pandemia. O desemprego assola o nosso país e Votuporanga também sofre com isso. Nossa missão, de forma voluntária é poder ajudar essas pessoas”, destacou André. Enquanto titular da pasta, foram doadas mais de 10 mil marmitas às famílias carentes do município.

O grupo vive de ajuda e contribuição da comunidade e quem quiser colaborar da melhor forma possível, pode entrar em contato pelo telefone 17 98136-8898 – Milton Brito:

Vamos ajudar mais essa causa nobre e as famílias carentes de nosso município.