Em comemoração à data, Instituição promoverá uma palestra on-line com o renomado educador Clóvis de Barros Filho

Neste dia 30 de abril, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) celebra 55 anos de história. Criada em 1966, a FEV é mantenedora da UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga, do Colégio Unifev, do Sistema de Ensino Unifev (SEU) e da Rádio e TV Unifev.

Ao longo desta trajetória, a Instituição se tornou referência entre centenas de outras instituições de Ensino Superior do País, por sempre adotar uma gestão séria e transparente.

Isso porque, a Fundação é comunitária e sem fins lucrativos. A administração é exercida por uma Diretoria Executiva, composta por sete membros do Conselho de Curadores, além de um Conselho Fiscal, formado por mais cinco membros do Conselho de Curadores. No total, são 33 representantes da comunidade.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV (triênio 2018-2021), Celso Penha Vasconcelos, todas as decisões que envolvem a Instituição, incluindo suas mantidas, são tomadas em conjunto. “Os conselhos possuem caráter deliberativo e são compostos por representantes de diversos setores da sociedade. As mensalidades de nossos alunos são revertidas sempre em investimento e melhorias para a própria comunidade acadêmica”, explicou.

A sua principal mantida, a UNIFEV, é considerada uma das mais modernas e bem equipadas Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. São 40 mil m² de área construída, divididos em dois campi (Centro e Cidade Universitária), e mais de 50 ofertas de cursos de graduação e pós-graduação, centenas de atividades de extensão, além de diversos outros serviços prestados, gratuitamente, à comunidade.

“Nestes 55 anos de existência, temos orgulho em fazer parte da história de milhares de profissionais que, atualmente, ocupam importantes cargos no mercado de trabalho. E sabemos que esta é só parte da trajetória de uma Instituição que não para de crescer. Parabéns a toda a família FEV!”, finalizou o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

PALESTRA COMEMORATIVA

Em celebração à data, a Instituição promoverá, nesta sexta-feira (dia 30), uma palestra comemorativa com o renomado educador Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho, que abordará a temática Mudança: um convite à realidade.

O encontro gratuito é direcionado para alunos, colaboradores e comunidade, e será transmitido ao vivo pelo YouTube (unifevvotu) e pela TV Unifev (canal 53), a partir das 20 horas.

Atualmente, Barros Filho é autor de mais de 15 obras escritas, entre elas o best-seller A vida que vale a pena ser vivida.

Além disso, haverá uma programação especial nas redes sociais da Instituição e na grade da Rádio e TV Unifev.

Toda a comunidade poderá conhecer um pouco mais a história da FEV por meio de conteúdos informativos, além de uma Linha do Tempo publicada na página @unifevvotu (Instagram), e replicada em diferentes plataformas digitais.

Na Rádio e TV Unifev, o cronograma abrange entrevistas com gestores durante a programação da Rádio 96.5 e no Jornal da Manhã, às 8h15, com transmissão pelo Facebook (radioetvunifev).

O programa Unifev em Pauta também será dedicado à história da Fundação. A atração inédita vai ao ar no próximo sábado (dia 1º).