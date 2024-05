Ambiental realiza Operação Huracan 2024 para prevenir incêndios

A Polícia Ambiental do 4º Batalhão, que abrange as regiões de Fernandópolis, Rio Preto, Franca e Ribeirão Preto, dará início nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) à “Operação Huracan 2024”.

A ação tem como objetivo principal prevenir a ocorrência de incêndios florestais e minimizar os impactos desses eventos na saúde da população e no meio ambiente.

Prevenção e conscientização

A Operação Huracan focará em ações de orientação e fiscalização, visando conscientizar proprietários rurais, produtores e a comunidade em geral sobre a importância da prevenção de incêndios. Entre as medidas preventivas que serão enfatizadas estão:

Manutenção dos aceiros em canaviais: Áreas livres de vegetação ao redor das plantações para evitar a propagação de incêndios.

Existência de planos de auxílio mútuo: Acordos entre produtores rurais para colaborar no combate a incêndios em suas propriedades.

Manutenção das margens de rodovias: Limpeza e cuidado com as áreas às margens das estradas, evitando a acumulação de materiais que podem servir como combustíveis para incêndios.

Proteção das unidades de conservação: Fiscalização e combate a atividades ilegais que podem colocar em risco as áreas preservadas.

Policiamento preventivo em pontos de vulnerabilidade: Monitoramento de áreas com histórico de incêndios ou com maior risco de propagação do fogo.

Reforço da Defesa Civil e alertas importantes

Na edição deste ano, a Operação Huracan contará com o apoio da Defesa Civil dos municípios da região, que auxiliarão nos trabalhos de prevenção.

A Polícia Ambiental também reforça alguns alertas importantes para evitar a ocorrência de incêndios: