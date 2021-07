Cidades da região registram até -3,7 graus e batem recorde de frio na madrugada desta terça-feira

Menor temperatura foi registrada em Santa Salete, onde termômetros marcaram -3,7 graus

Cidades da região de Rio Preto atingiram o pico do frio e registraram a menor temperatura dos últimos anos na manhã dessa terça-feira, 20. Em Santa Salete, o termômetro do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) marcou -3,7 graus. O frio intenso deixou camadas de gelo em vidros de carros e em áreas verdes de diversas cidades do noroeste do Estado de São Paulo.

Seis cidades da região de Rio Preto tiveram registros abaixo de zero grau entre a madrugada e a manhã dessa terça-feira: Santa Salete (-3,7 graus); Pindorama (-0,6 graus); Dirce Reis (-3,1 graus); Cardoso (-0,6 graus); Monte Aprazível (-0,9 graus) e Estrela d’Oeste (-0,3 graus). Os dados são de estações meteorológicas do Ciiagro.