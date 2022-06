Fundação Abrinq: Prefeito montará comissão para acompanhar ações voltadas para infância e adolescência

O prefeito Jorge Seba publicará, nos próximos dias, um decreto de nomeação que formará uma comissão para acompanhar e monitorar as ações previstas no Plano Municipal para Infância e Adolescência 2021-2024. A ação também faz parte do Programa Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq, cujo Termo de Adesão foi assinado por Jorge Seba no início de sua gestão.

Estão sendo convidados a fazer parte da Comissão representantes de diversas instituições, entre elas, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e integrantes de diversas Associações. O principal objetivo é fortalecer a rede de proteção integral para implementação das ações voltadas às crianças e aos adolescentes visando a garantia dos direitos deste público.

“Temos inúmeras ações de governo voltados ao atendimento de crianças e adolescentes nas áreas da Educação, Saúde, Assistência Social, Esportes, entre outras. Com isso, fortalecemos toda a rede de atendimento para que nossas crianças sigam no caminho do bem”, disse o prefeito Jorge Seba.

Neste ano, a Fundação Abrinq está na 7ª edição do Programa que tem como objetivo mobilizar os gestores municipais a implementarem ações e políticas públicas que beneficiem e resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças no Brasil.

O reconhecimento de Prefeito Amigo da Criança será concedido aos 100 melhores prefeitos que avançarem significativamente nas políticas e indicadores de seus municípios.