As entregas dos kits nos CEMs (Ensino Fundamental) serão realizadas de 1 a 10 de dezembro. No entanto, os itens de hortifruti serão distribuídos apenas nos dias 01 e 02 de dezembro, por serem alimentos perecíveis. Nos CEMEIs (Educação Infantil), os alimentos não perecíveis serão ofertados a partir do dia 02 até 10 de dezembro, com entrega dos itens de hortifruti nos dias 02 e 03 de dezembro.

Cada aluno matriculado terá direito a dois kits não perecíveis e perecíveis (hortifruti), referentes aos meses de novembro e dezembro. Portanto, é importante que a família responsável por cada aluno compareça na escola no período informado para retirada dos kits de uma única vez.

No total serão entregues 15.828 kits não perecíveis, sendo 7.914 referentes ao mês de novembro e 7.914 de dezembro. Desde o início da pandemia, já foram entregues 8.984 kits alimentação para os alunos da rede municipal de Votuporanga.

Kit não perecível

O Kit é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito. A quantidade de alimentos entregue tem duração de consumo para cerca de 20 a 30 dias.

Kit hortifruti

O kit com itens de hortifruti referente ao mês de novembro contém abacaxi e beterraba. Referente ao mês de dezembro, será composto por mamão, manga e batata-doce.