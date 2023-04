Frente fria deve derrubar temperaturas para 12 graus esta semana

Uma frente fria que se aproxima do estado de São Paulo deve derrubar as temperaturas para os 12º esta semana. Há também previsão de chuvas intensas e até temporais a partir desta segunda-feira, (17/04/2023), até quarta (19).

Segundo os institutos de meteorologia, no período da manhã, a frente fria já começa a se formar e o ciclone extratropical se encontra no oceano, um pouco mais afastado da costa. Assim, as chuvas de até forte intensidade ainda deixam em alerta o centro-norte, noroeste e oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul.

A partir da tarde, a frente fria avança um pouco e as instabilidades se desenvolvem mais e se espalham até o estado de São Paulo. Há alerta de chuvas intensas e para o risco de temporais no norte e leste do Paraná, no Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, noroeste e sul de São Paulo.

A previsão para esta segunda-feira é de mínimas de 22ºC e máximas de 33ºC. A terça-feira ainda deve ser chuvosa, com 21ºC de mínimas e 30ºC de máximas. As temperaturas podem despencar mesmo na próxima quinta-feira, com previsão de 12ºC de mínima e a máxima não deve passar dos 24ºC.

O resto da semana, o feriado de 21 de abril e também o fim de semana ainda deve ser com temperaturas mais amenas, variando entre 15ºC de mínima e 30ºC de máxima.

Gazeta do Interior