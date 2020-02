Formatura de Residência Médica é realizada no Espaço Unifev Saúde

Em parceria com a UNIFEV, a Comissão de Residência Médica (Coreme) da Santa Casa de Votuporanga formou seus residentes médicos de 2020. A cerimônia, realizada na noite de ontem (19), ocorreu no Espaço Saúde Unifev e certificou 15 profissionais do hospital.

Na oportunidade, os médicos receberam os diplomas de conclusão de suas respectivas especialidades. São elas: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria e Radiologia.

Na ocasião, estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, acompanhado do Diretor 2º Secretário, Cláudio Luis Romeiro; o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha); o juiz da comarca de Votuporanga, José Manuel Ferreira Filho; o médico e diretor clínico da Santa Casa, Fabiano Grandela Leoni; o médico e coordenador do Coreme, Luis Augusto Antunes Glover; a coordenadora pedagógica do Coreme e docente da UNIFEV, Profa. Dra. Cátia Rezente; demais diretores e médicos; além de familiares e amigos dos residentes.

Em sua fala, o Diretor da FEV destacou a importância da parceria entre a Instituição e o hospital. “UNIFEV e Santa Casa, juntas, mantém o Programa de Residência, que recebe nossos egressos e médicos de todo o Brasil, se consolidando cada dia mais”.

Em sua fala, Torrinha reforçou o discurso. “Nossa parceria deu certo em todos os sentidos, tanto na área da Educação como na Saúde. Hoje é um momento especial, porque fortalece nossos laços, inclusive, com a comunidade”, destacou.

Sayara Stefani Goubeti Melocra, 28 anos, concluiu a especialização em Pediatria e demonstrou toda sua gratidão. “Me sinto muito realizada. Depois dos seis anos de Medicina, que já é uma vitória, passar na especialização que sempre sonhei, permanecer nela e vencer é uma conquista muito importante. Estou bem feliz neste momento”, finalizou.