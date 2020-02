Criminosos explodem agência bancária com dinamites em Avanhandava

Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime.

Uma agência bancária foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (19), em Avanhandava/SP, cidade com cerca de 12 mil habitantes, que fica na região de Araçatuba/SP.

Segundo informações da polícia, cinco bandidos utilizaram dinamites para explodir a unidade, que ficou muito danificada.

No momento do crime, uma funcionária do banco estava no local, mas, por sorte, não sofreu ferimentos. Mesmo após as explosões, os caixas eletrônicos não foram destruídos. A polícia informou os bandidos não conseguiram levar nada da unidade.

O prédio foi periciado e um inquérito foi instaurado para investigar o crime.

FONTE: Informações | sbtinterior.com