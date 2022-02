Ao todo, 20 profissionais receberam certificados de conclusão nas especialidades em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Em parceria com a UNIFEV, a Comissão de Residência Médica (Coreme) da Santa Casa de Votuporanga formou seus residentes médicos de 2021. A cerimônia, realizada na noite de ontem (dia 24), ocorreu no Espaço Saúde Unifev e certificou 20 profissionais do hospital.

Na oportunidade, os médicos receberam os diplomas de conclusão de suas respectivas especialidades. São elas: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Na ocasião, estiveram presentes o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o provedor da Santa Casa, o advogado Roberto Biazi; o coordenador geral da Comissão de Residência Médica (Coreme), Dr. João Victor Gonçalves; demais médicos supervisores; além de familiares e amigos dos formandos.

Para Biazi, o Programa de Residência Médica é um braço forte para as áreas da Educação e da Saúde. “Graças ao trabalho realizado aqui, todos saem beneficiados: os médicos, com suas especializações; o hospital, com seus atendimentos; a faculdade, que viabiliza oportunidades a seus egressos, e a comunidade”, falou.

Em sua fala, o Reitor parabenizou a todos pela conquista. “Essa importante parceria entre a UNIFEV e o hospital possibilita que profissionais como vocês façam parte da nossa história. Nos sentimos honrados e felizes por saber que levarão o nome da Instituição a todos os cantos do País. Parabéns! ”, finalizou.