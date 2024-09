Força Tática recaptura dois detentos no primeiro dia da ‘saidinha’ em Votuporanga

Em todo o Estado de São Paulo, 157 detentos que haviam sido beneficiados foram presos e reconduzidos ao sistema prisional.

A Polícia Militar recapturou 157 detentos no Estado de São Paulo no primeiro dia da saída temporária que começou na terça-feira (17.set). Os detidos estavam nas ruas descumprindo as regras impostas pela Justiça para ter direito ao benefício. Todos foram reconduzidos ao sistema prisional.

Em Votuporanga, durante patrulhamento tático na zona sul, a equipe se deparou com dois individuos, sendo que um deles estava com tornozeleira eletrônica, próximo a locais frequentemente visitados por usuários e traficantes de drogas. Ao abordar e fiscalizar o suspeito, foi constatado que ele estava descumprindo uma medida judicial, sendo então dada voz de prisão e algemado.

Em seguida, enquanto realizavam o procedimento de captura, os PMs encontraram outro indivíduo, também com tornozeleira eletrônica, na área comercial da cidade. Este também estava descumprindo a medida judicial prevista no Artigo 124 da (Lei de Execuções Penais).

Desta forma foi dada voz de prisão aos dois, submetidos à exames de corpo de delito e posteriormente encaminhados ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia/SP, onde permanecem à disposição da Justiça.

Desde o ano passado, os detentos flagrados pelos policiais infringindo as normas impostas pelo Poder Judiciário são conduzidos imediatamente ao estabelecimento prisional, conforme prevê uma portaria publicada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a anuência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Além disso, um acordo de cooperação entre a SSP e o Tribunal de Justiça do Estado facilitou o acesso de policiais aos processos dos réus que cumprem a pena fora das prisões. Por meio dos dispositivos móveis, é possível consultar a situação prisional do abordado e, assim, verificar se as medidas cautelares impostas pela Justiça estão sendo cumpridas.

Essa é a terceira “saidinha” concedida pela Justiça no ano no estado de São Paulo. Os detentos devem voltar às penitenciárias na próxima segunda-feira (23).

Na última saída temporária, realizada entre 11 e 17 de junho, 677 detentos foram recapturados em todo o Estado pelas forças de segurança.