Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas em Votuporanga

Ocorrência foi atendida pela Força Tática com apoio de demais equipes da corporação, no bairro Cidade Nova.

Neste domingo (26), policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Cidade Nova, na zona sul de Votuporanga/SP, quando avistaram um indivíduo em frente uma casa, localizada próximo ao Velório Municipal, em atitude suspeita, resultando na imediata abordagem.

De acordo com informações, após breve entrevista, o indivíduo contou ser usuário de drogas e, que estava naquele local para aquisição de entorpecentes.

Em seguida, já com apoio de demais equipes da PM; os militares adentraram no imóvel, onde durante varredura se depararam com o casal de moradores, estando manipulando uma pedra grande de crack – que depois de fracionada renderia aproximadamente 350 porções para venda a usuários.

Ainda pela residência foram localizadas: porções de maconha e crack embaladas; além de balança de precisão, certa quantia em dinheiro, apetrechos para fracionar e embalar os entorpecentes e, um caderno contendo anotações alusivas ao tráfico de drogas.

Diante do exposto, o casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde após ouvido, permaneceu à disposição da Justiça.