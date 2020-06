Força Tática prende traficante em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Prisão ocorreu próximo do cruzamento das ruas Paraíba com a Das Aroeiras, no bairro Chácara das Paineiras.

Nesta quarta-feira (24), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP, quando pela Rua Paraíba, próximo ao cruzamento com a Rua das Aroeiras, se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, defronte a uma residência.

De acordo com informações, um deles já era conhecido nos meios polícias pelo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive quando menor esteve internado na Fundação Casa.

Em busca pessoal foi localizada certa quantidade de maconha, além de dinheiro; sendo que após breve entrevista com a dupla e, devido as evidências da traficância, teriam confessado o crime.

Em seguida, com apoio de outras equipes da PM, inclusive de ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), buscas pela casa do suspeito foram realizadas, onde encontraram mais droga e dinheiro; além de utensílios utilizados na embalagem de porções de entorpecentes.

Diante do exposto, os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos, um autuado em flagrante por tráfico de drogas permanecendo à disposição da Justiça; já o outro, citado como usuário, sendo liberado.