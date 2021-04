Força Tática prende traficante com cocaína e ecstasy em Votuporanga

Jovem de 25 anos estava em liberdade provisória em Votuporanga e voltou para a cadeia.

Um traficante de 25 anos, em liberdade provisória, foi preso em Votuporanga durante a noite (31) com cocaína, ecstasy e maconha.

O flagrante foi durante patrulhamento de Força Tática da Polícia Militar na Zona Norte de Votuporanga, combatendo o tráfico de drogas e outros crimes.

Quando a equipe passava pela avenida Jerônimo Figueira da Costa, Bairro Pró Povo, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que esboçou aparente nervosismo com a aproximação policial , tentando fuga a um corredor que da acesso a uma casa aos fundos, sendo acompanhado, contido e abordado.

Em busca pessoal foram localizadas porções de cocaína e dinheiro oriundo do tráfico com o suspeito, já conhecido dos meios policiais por seu envolvimento com o crime. Ele admitiu que havia mais drogas na casa e em busca domiciliar foram localizadas uma (01) porção bruta de cocaína que se fracionada renderiam dezenas de porções, diversos comprimidos da droga sintética ecstasy, maconha e apetrechos para manipulação da droga.

Diante do exposto e das evidências foi dada voz de prisão pelo crime do ART 33 c/c ART 40 da lei 11.343/06, conduzido até a Central de Flagrantes, permanecendo preso e encaminhado a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.

