Força Tática prende “Cachorrão” procurado por homicídio no bairro Matarazzo em Votuporanga

A equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira, dia 24, um homem procurado pela Justiça por um crime cometido em setembro de 2019, em Votuporanga.

Durante patrulhamento tático no bairro Estação, em Cosmorama, com vistas a um veículo Pajero, de cor branca, o qual indivíduos teriam praticado delito no distrito de Simonsen, os policiais militares avistaram outro veículo – Fiesta, de cor prata com dois homens.

Ao perceber a chegada da viatura policial, os indivíduos apresentaram atitude suspeita, sendo abordados pela equipe da Força Tática.

Na busca pessoal em M.(21 anos), nada de ilícito foi localizado, porém o rapaz possui antecedente criminal por tráfico de drogas.

Já no outro ocupante do veículo, M.H, de 22 anos de idade – conhecido como “Cachorrão”, os policiais localizaram apenas certa quantia em dinheiro.

Contudo, ao efetuar pesquisa junto ao sistema Prodesp, foi constatado como procurado pela Justiça referente a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal do Foro de Votuporanga, no dia 15 de julho de 2020 referente ao crime de homicídio ocorrido no dia

5 de setembro de 2019, em Votuporanga. A vítima, vulgo Chicá, foi morta pelo acusado “Cachorrão”, crime cometido no bairro Matarazzo – zona sul da cidade.

Os policiais militares apresentaram o procurado pela Justiça na Delegacia de Polícia de Cosmorama, onde foi elaborado o termo de captura, recolhendo-o a carceragem local, ficando à disposição da justiça.

A ocorrência policial teve o apoio da equipe de radiopatrulhamento da Polícia Militar de Cosmorama.