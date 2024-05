Força Tática de Jales faz abordagem e efetua prisão por tráfico

Durante um patrulhamento pela Marginal Izaura Berti Venturini, a equipe da Força Tática de Jales avistou um veículo Gol prata com as luzes traseiras apagadas. Decidiram então efetuar uma abordagem, que ocorreu em frente à base do policiamento rodoviário. Durante a abordagem aos quatro ocupantes do veículo, os policiais perceberam que um deles escondia um objeto sob as vestes. Ao ser solicitado que o retirasse, o indivíduo empreendeu fuga, resultando na necessidade de uso de força física moderada e algemas para contê-lo. Um outro ocupante também tentou se desvencilhar da abordagem, exigindo o uso de força física e algemas.

O objeto dispensado por um dos ocupantes consistia em 10 porções de cocaína e uma de maconha, os quais ele alegou que usaria com garotas de programa em Santa Fé do Sul. Com outro ocupante, foi encontrada também uma porção de cocaína, que alegou ser para consumo pessoal. As partes foram apresentadas na CPJ, onde o delegado deliberou a elaboração de auto de prisão em flagrante em desfavor de um dos ocupantes do carro, que permaneceu preso. Os outros três foram ouvidos e liberados.