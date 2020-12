Ministério divulga lista dos criminosos mais procurados do Brasil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Ministério da Justiça mantém uma lista dos criminosos mais perigosos e procurados no Brasil. Imagens e dados pessoais, bem como o histórico criminal podem ser acessados por qualquer cidadão no site do MJ.

A Lista de Procurados Nacional possui caráter estratégico para o enfrentamento às organizações criminosas do país. Trata-se de divulgação – promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública – de lideranças criminosas com atuação nacional e eventualmente internacional.

Elaborada a partir de metodologia específica do MJSP, a Lista de Procurados Nacional tem como premissas: existência de mandado de prisão aguardando cumprimento; envolvimento em crimes graves e violentos; participação direta ou indireta em organização criminosa; não constar na Lista da Interpol (Difusão Vermelha); dentre outras.

O cidadão pode colaborar, com denúncias e informações, através dos números de Disque-Denúncia das Secretarias de Segurança Pública dos Estados-membros (disque 190), pelo celular baixando o aplicativo sinesp, ou, ainda, através dos botões acima “Faça sua denúncia aqui” e “Denuncie pelo Sinesp – versão mobile”.Leia aqui,o aviso de privacidade do Sinesp na versão 1.0 (PORTARIA DA SENASP Nº 198, DE 25DE NOVEMBRO DE 2020)

Os indivíduos da Lista de Procurados Nacional são perigosos e de alto risco. Portanto, recomenda-se o acionamento das forças policiais para efetuarem as prisões.

Confira no link abaixo. Ao clicar nas fotos você confere todos os dados do procurado e pode utilizar os botões abaixo das fotos para colaborar com a Justiça.

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/operacoes-integradas/procurados