Força Tática apreende 1 mil maços de cigarros contrabandeados em Votuporanga

Dois indivíduos foram presos; flagrante ocorreu no bairro Matarazzo, na zona sul. Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal

Policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul de Votuporanga/SP, na noite desta terça-feira (7.mar), quando prenderam dois homens por descaminho e a apreensão de 1 mil maços de cigarros contrabandeados.

De acordo com o apurado, equipes de Força Tática seguiam pela Rua Ércole Sereno, quando se depararam com um carro em alta velocidade, com dois ocupantes, que chamou a atenção dos policiais pela intensidade do insulfilm nos vidros.

Os policiais optaram pelo acompanhamento e abordagem dos suspeitos, sendo que dentro do veículo encontraram dois pacotes contendo 1 mil maços de cigarros de origem suspeita; questionado, o condutor alegou que os produtos eram provenientes do Paraguai.

Diante dos fatos, o carregamento e o veículo foram apreendidos e apresentados na Central de Flagrantes de Votuporanga. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP, permanecendo os indivíduos à disposição da Justiça Federal.

Diário de Votuporanga