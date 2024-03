Homem é autuado pela polícia após ser flagrado matando gato afogado

Após ser filmado e denunciado por vizinhos, um homem de 51 anos foi autuado por maus-tratos seguido de morte por ter matado um gato por afogamento em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Em um vídeo, os vizinhos relatam o momento em que o homem teria colocado o gato em um recipiente com água e o prendeu para que se afogasse. O crime aconteceu à luz do dia, nessa quinta-feira (28/3), em uma via pública da cidade.

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até o local e encontrou o homem, que confirmou a versão. Segundo ele, o gato estava doente e em sofrimento e que tomou a atitude para poupá-lo da dor.

O homem foi autuado pelo crime contra o animal e multado em R$ 6 mil. Ele terá que responder criminalmente pelo ato na Polícia Civil de Presidente Prudente.

Pesca irregular

Em outra ocorrência, a Polícia Ambiental surpreendeu um pescador profissional durante atividade irregular no Rio Paraná, trecho de Panorama, também do interior do estado.

O flagrante foi feito durante patrulhamento náutico na terça-feira (26/3). As redes de pesca do homem estavam armadas irregularmente, a menos de 150 metros umas das outras.

O pescador, um homem de 65 anos, foi multado pelo crime ambiental de utilizar método não permitido em R$ 1.090. Foram apreendidos um barco de alumínio, um motor de popa 15 HP, 12 redes de pesca (totalizando 590 metros) e 4,5 quilos de peixes das espécies piau-três-pintas, curimbatá, tucunaré, cascudo, dourado facão e cará.

Como estavam vivos, os peixes foram devolvidos ao rio. Metrópoles