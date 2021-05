Foragido é localizado, mas penitenciária não o recebe de volta

Um homem de 31 anos, foragido da Justiça, foi localizado pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (25), no bairro Renascer, em Rio Preto. Ele deveria ter se apresentado de volta nesta segunda (24) até às 16h.

Em contato com o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), foi confirmada tal informação. Por isso o homem foi apresentado na delegacia para o registro da ocorrência.

Novamente em contato com o CPP, a polícia ofereceu apresentar o homem logo em seguida, mas foram informados que seria impossível por conta do horário. Era aproximadamente 3h da manhã.

A PM explicou que o homem não poderia ser recolhido na delegacia, para que fosse apresentado em período diurno no CPP. O funcionário confirmou que não poderia fazer nada e que o foragido poderia ser colocado em liberdade.

O boletim de ocorrência foi registrado para esclarecimento do ocorrido, informado que o homem foi liberado com conhecimento e consentimento do CPP.