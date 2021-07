Policiais militares da Atividade Delegada de Nova Luzitânia e Gastão Vidigal prendem homem procurado pela Justiça

Policiais militares da Atividade Delegada de Nova Luzitânia e Gastão Vidigal, juntamente com a equipe do Policiamento ordinário dessas cidades, durante patrulhamento de rotina, prenderam no início da noite de sábado, dia 24, em Nova Luzitânia, um homem de 22 anos, o qual era procurado pela Justiça pelo cometimento do crime de Tráfico de Drogas, em 2019.

Os polícias em posse do mandado judicial de prisão abordaram o indivíduo e conduziram-no à presença do Delegado de Plantão, que ratificou a voz de prisão e após a conclusão dos autos do flagrante, recolheu o homem à Cadeia de Pública de Penápolis, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Votunews