Os investigadores identificaram um suspeito de participou do crime e constataram que ele estava morando em São José do Rio Preto.

Mediante autorização da Justiça Estadual, policiais civis de Dolcinópolis, com o apoio de investigadores de Rio Preto, cumpriram um mandado de busca domiciliar na casa do suspeito. Foram apreendidos celulares, cartões bancários e documentos falsos.

Ainda de acordo com a polícia, ele foi encaminhado à delegacia e foi constatado que o homem era foragido da Justiça por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de apresentar vínculo com as Farc.