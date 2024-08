A florada do ipê amarelo ocorre entre os meses de agosto e setembro. A árvore é considerada um dos símbolos do Brasil.

De acordo com Stranguetti, outros tipos de ipês, como roxos e brancos, são encontrados com facilidade. Neste ano, a florada tem sido diferente no interior de São Paulo. Os principais fatores são a estiagem e as oscilações de temperatura. “Entre os motivos que a flora dos ipês está atípica estão as mudanças climáticas como as secas, que podem levar inclusive à diminuição do período de floração. O que eu observei com o ipê-roxo”, explica.

Os ipês iniciam sua florada no inverno, quando temos um período mais seco. Porém, a florada pode ser antecipada se a seca se iniciar antes do período considerado normal. “Outro fator é o período das chuvas. Se o período ficar mais curto, por exemplo, ocorrendo só entre dezembro e janeiro, a floração pode adiantar, porque a seca vai começar muito cedo”, finaliza. G1