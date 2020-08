As obras que totalizam cerca de R$ 540 mil serão realizadas com recursos próprios. O Chefe do Executivo afirmou que são obras emblemáticas para o Município. “São obras em diferentes áreas de atividades, mas através de todas elas o Governo Municipal vem fazendo o que tem que ser feito e, mais do que isso, está gerando emprego e renda durante a pandemia”.

Mercadão Municipal

A obra no prédio do antigo Mercado Municipal faz parte do Plano de Governo do Prefeito João Dado. Neste processo, ela terá R$ 121.830,41 de investimento.

Já foi realizada a compra de imóveis, lei municipais e o tombamento do antigo ‘Mercado Modelo Municipal’, por meio do Decreto nº 11.436, de 5 de julho de 2019, com o objetivo de manter viva a memória coletiva de Votuporanga, bem como a manutenção e preservação arquitetônica e histórica do local.

O Prefeito ainda afirmou que “o Mercadão teve sua construção iniciada na década de 50 pelo meu avô João Gonçalves Leite, que foi prefeito da cidade, e foi a maior obra construída naquele tempo de toda a região Noroeste Paulista. Foi uma obra fantástica e que agora passará pela revitalização. Esse lugar exerceu sua função social e transcendeu suas funções econômicas, fomentando diversos outros fatores e arranjos socioculturais, produção e reprodução de práticas sociais, de trocas culturais e aprendizado de sociabilidade, desde sua construção, numa época áurea do desenvolvimento da cidade, até os dias atuais, pela arquitetura e localização geográfica”.

Casa do Zelador do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”

A construção da Casa do Zelador do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” conta com investimento de R$ 85.537,30. É importante ressaltar que este valor teve 12,1% de desconto do valor orçado inicialmente.

O local terá 109,66 m² de área total de construção e contará com sala, cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, varanda, alambrado e portão e calçamento.

O Chefe do Executivo explicou que “a obra é importante porque muitos investimentos estão sendo implantados naquele local e ter uma zeladoria no Centro de Eventos passou a ser necessário para zelar pelo patrimônio público”.

Cemei “Profª Benedita Alves de Oliveira”

A obra de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Profª Benedita Alves de Oliveira, em Simonsen, conta com investimento de R$ 333.650,98. O local receberá ampliação de duas salas de aula, adequação de salas de banho, cozinha e copa de funcionários, além de solários e reforma de sanitários de acordo com as normas de acessibilidade e da Vigilância Sanitária.

Vale ressaltar que do valor orçado, houve redução de 17,56% durante a licitação, resultando em economia para os cofres públicos.

A Chefe de Departamento de Educação Infantil, Kelly Cristina Roveda Hebeler, afirmou que “o benefício é imenso para a comunidade escolar. É um desejo muito grande de todos para atendermos melhor as nossas crianças”.

O Prefeito ainda lembrou que foi iniciada a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação “Prof° Orozimbo Furtado Filho”, também localizado no Distrito Simonsen. “Com essas obras, o Poder Público atenderá aquela população da melhor maneira e atenderemos às reivindicações feitas em vida pelo vereador Valentim Élcio Curti, que tanto lutou pelas causas do Distrito”.