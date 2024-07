Fliv resgata o prazer da leitura, principalmente entre crianças, diz deputado Carlão Pignatari no lançamento do evento

Festival Literário de Votuporanga acontece de 4 a 11 de agosto, no Parque da Cultura

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (4), do lançamento do Fliv 2024, em Votuporanga. Ao lado do prefeito Jorge Seba, dos organizadores e de lideranças locais e regionais, ele falou sobre a importância do festival, que está na sua 14ª edição. “O Fliv resgata o prazer da leitura, principalmente entre as crianças. É um festival super importante, de destaque nacional, e que tem meu apoio e do governo estadual”, disse.

Com o tema “Além das Telas: narrativas que abraçam, reconexões que incluem”, o festival literário deste vai propor exatamente a importância e dimensão da leitura para além das telas. O celular, nos dias atuais, tem se mostrado uma importante ferramenta. No entanto, já apresenta efeitos nocivos na sociedade, principalmente para as crianças. Em razão disso, o Fliv tem uma curadoria especial de livros, leitura e atividades voltadas para as crianças.

“Nós plantamos uma semente e ela deu uma bela árvore, que é o Fliv. Ele nasceu tímido, lá no centro da cidade, na Concha Acústica, e hoje tem esse espaço incrível, que é o Parque da Cultura. Parabéns a todos os organizadores, à equipe da prefeitura, à Cibeli Moretti, que criou esse evento incrível e que hoje atua na Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo. Somos muito orgulhosos de ter um evento desse na nossa cidade”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

O prefeito Jorge Seba anunciou as atrações musicais deste ano, entre elas estrelas como a cantora Sandra de Sá e a banda Biquíni Cavadão. O chefe do Executivo local comemorou ainda o título de Votuporanga como a cidade que dispõe da melhor qualidade de vida da região, e agradeceu ao deputado Carlão Pignatari pela parceria e apoio. “Você também faz parte disso”, afirmou Seba, ao parlamentar.

Fliv

Desde sua origem como a Feira do Livro de Votuporanga em 2006, o Fliv evoluiu para se tornar um marco no calendário cultural da região. Em 2011, o evento ganhou o nome de Festival Literário de Votuporanga, consolidando-se como um espaço fundamental para formação de leitores desde a primeira infância. Com mais de 80 mil participantes no ano passado, o Fliv continua a promover o acesso à cultura e à literatura de forma inclusiva e acessível.