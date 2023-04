Biblioteca do Senac Votuporanga está de portas abertas à comunidade

O Dia Mundial do Livro é comemorado neste domingo, 23 de abril. Com o objetivo de incentivar a leitura, a Biblioteca do Senac Votuporanga está com as portas abertas à comunidade. Não precisa ser aluno para ter acesso ao espaço e aos livros.

Para as pessoas que desejam utilizar a biblioteca da unidade, é necessário fazer apenas um cadastro no local. Os interessados devem apresentar cópia do RG e comprovante de residência.

Quem deseja solidificar conhecimento, se tornar mais competitivo e se posicionar no mercado de trabalho tem à disposição bibliografias atualizadas e modernas.

Com publicações em vários formatos, as prateleiras são ocupadas com as novidades do mercado nas áreas contemporâneas em que o Senac atua. São elas: jornalismo, fotografia, publicidade, cinema, design de multimídia, informática, moda, saúde, terceiro setor, turismo, hotelaria, gastronomia, meio ambiente, educação, idiomas, administração e negócios.

Para entrar em contato com todo esse universo, você pode visitar a biblioteca pessoalmente e dispor de toda informação. Clique neste link https://www.sp.senac.br/visitavirtual/Votuporanga/TourVirtual_360.html e faça um tour virtual pela unidade de Votuporanga e pela nossa biblioteca. Não importa como, esteja sempre por perto e aproveite o acervo.

Juntas, as bibliotecas das unidades da rede Senac São Paulo e dos campi do Centro Universitário Senac totalizam 56 centros de informação. São mais de 10.500m² construídos para atender clientes e a comunidade em geral do Estado de São Paulo. O acervo inclui mais de 500 mil volumes.

Serviço

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga