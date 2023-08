FLIV 2023 tem bate-papo com a escritora Auritha Tabajara e espetáculo ‘corpomáquina’ nesta quinta

Primeira cordelista indígena do Brasil, a cearense Auritha Tabajara compartilha suas histórias no Festival Literário de Votuporanga (FLIV) nesta quinta-feira (10/8), às 19h30, em bate-papo no Cine Fliv. A troca com a escritora, poeta e contadora de histórias será mediada pela educadora e pesquisadora Aliana Lopes Câmara, de São José do Rio Preto.

Entre os livros lançados por Auritha, a publicação “Magistério Indígena em Verso e Poesia” já foi considerada de leitura obrigatória nas escolas da rede estadual do Ceará. Sua participação no FLIV 2023 reforça a representatividade indígena que predomina na programação da 13ª edição do evento.

O teatro também tem destaque na programação do FLIV 2023 nesta quinta-feira (10/8). A coletivo Robo.art, de Rio Preto, apresenta, às 20h30, no Palco Praça, o espetáculo “corpomáquina”, que promove o diálogo entre arte e mídias tecnológicas.

Protagonizado pelo dançarino Vinícius Paquitinho Francês, “corpomáquina” explora as fronteiras entre o corpo e a máquina, propondo uma reflexão sobre o limite entre o biológico e o sintético, e sua inevitável fusão proporcionada pela busca incessante da transcendência das limitações do ser humano.

Outro espetáculo que marca o FLIV 2023 nesta quinta (10/8) é “Maruja: nem tão bela, nem tão bruxa”, protagonizado pela artista Maria Victoria Zerpa. Ela dá vida à Maruja, uma palhaça elegante, provocadora e de rua que, cansada dos barulhos diários, resolve se tornar a nota de silêncio do cotidiano.

Contação de histórias

Uma intensa programação com oficinas e contação de histórias é reservada para as crianças no FLIV 2023 nesta quinta-feira (10/8). Entre elas, estão “Nossa casa, nossa terra!”, com a Entre Aspas Cia. Teatral, “Awalé – Histórias para plantar e colher”, com a contadora Dani Ribeiro, “Conto da Iara”, com a Cia. Paralenda, e “Contar e Cantar”, com Karen Rodrigues.

Para toda a família, o FLIV 2023 terá mais uma apresentação de “A magia do circo”, espetáculo circense do coletivo Circo Show, de São Paulo. A apresentação tem a participação de mágicos, equilibristas, palhaços, entre outras atrações.

A música também se faz presente no FLIV 2023, que receberá, nesta quinta (10/8), a banda musical Zequinha de Abreu, de Votuporanga, além do projeto de MPB “Ritmos e Cores do Brasil”, que passeia por diferentes estilos que fazem parte da musicalidade brasileira.

13º Festival Literário de Votuporanga (FLIV)

Programação de quinta-feira (10/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ (Edgard Andreatta) | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Sênior Editora | Editoras e Livrarias

8h, 10h e 15h – Contação de história ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

8h e 10h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

9h, 11h e 16h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

9h, 11h, 14h e 15h – ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

9h – Teatro lambe-lambe ‘Você conhece A Pisadeira?’ | Parque

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h e 15h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

10h – Oficina de bonequinhos ecológicos, com Saev Ambiental | Oficina Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

14h – Palestra sobre o Banco de Leite e Amamentação, com a nutricionista Angelica dos Santos Lopes e a enfermeira Luciana Maricato Berardo | Cine Fliv

14h – Estúdio TikTok de Dança | Parque

14h – Oficina de criação de gibis | Editoras e Livrarias

15h – Oficina de caricatura | Editoras e Livrarias

16h às 18h – Oficina de fotografia profissional de produtos com o celular, com Marcos Vieira | CineFliv

16h – Oficina ‘Use, reuse e desenhe, com Tyler Bertrand | Oficina Fliv

17h – Oficina ‘Papercraft’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Contação de história ‘O Milagre da Semente’ | Parque

18h – Espetáculo ‘Maruja: nem tão bela, nem tão bruxa’, com Maria Victoria Zerpa | Palco Cit

18h30 – Filme ‘Pagliacci’ | Cine Praia

19h às 20h – Oficina de artesanato ‘Mãos que Fazem’ | Oficina Fliv

19h30 às 21h30 – Oficina de pintura facial com Jéssica Geretti e Melka Faria Catelan e de teatro de fantoches com Amanda Cuim | Oficina Fliv

19h30 – Bate-papo com a escritora Auritha Tabajara, com mediação de Aliana Lopes Câmara | Cine Fliv

19h30 – Espetáculo ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

19h30 – Sarau Cultural com ‘Ritmos e Cores do Brasil: Uma noite de Música Brasileira’ | Palco Praça

20h30 – Banda Musical Zequinha de Abreu | Palco Principal

21h30 – Espetáculo ‘corpomáquina’, com o coletivo Robo.art | Palco Praça

Serviço

13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

De 6 a 13 de agosto

Parque da Cultura, em Votuporanga (SP)

Agendamento de visitas escolares: (17) 3421-8218 (ramal 214)

Mais informações: flivotuporanga.com.br