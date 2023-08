FLIV 2023 recebe a escritora Maria José Silveira e o ‘artivista’ Thiago Cóstackz nesta sexta-feira

Programação também é marcada pelo show da cantora Lilian Jardim, que interpreta canções eternizadas por Cássia Eller

O Festival Literário de Votuporanga (FLIV) segue, nesta sexta-feira (11/8), com bate-papo envolvendo a escritora goiana Maria José Silveira e o “artivista” Thiago Cóstackz. O bate-papo será às 19h, no Cine Fliv, e terá mediação do jornalista, ator e curador musical Hárlen Felix.

Escritora, editora e tradutora, Maria José conquistou o prêmio revelação da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), em 2002, com o romance “A mãe da mãe da sua mãe e suas filhas” (Editora Globo). O livro já ganhou edições nos Estados Unidos, Itália e França.

Autora de oito romances, a escritora goiana também foi finalista, em 2021, dos prêmios Oceanos e Jabuti com o livro “Maria Altamira” (Instante). Ela também é autora de duas peças teatrais que já foram alvo de várias montagens no Brasil.

Já Cóstackz é artista plástico multimídia, documentarista, escritor, letrista e ativista ambiental. Artista incansável, esteve envolvido, nos últimos 12 anos, em mais de 70 ações pelo Brasil e em países como Alemanha, Rússia, Dinamarca, Islândia, Holanda, EUA, Inglaterra, Groenlândia e Itália. Seu nome tem sido associado a grandes realizações e a astros internacionais, como Roger Waters (ex-Pink Floyd), que o escolheu para realizar uma intervenção invocando questões ambientais e de direitos humanos no aclamado show “The Wall”, para 70 mil pessoas no Brasil, em 2012.

No FLIV 2023, Cóstackz também exibe, às 18h, no Cine Fliv, o documentário “Terra de Frente”, que trata da situação ambiental do mundo na atualidade. O longa intercala cenas de paisagens com falas de cientistas brasileiros e europeus, além da participação de personalidades como a líder indígena Sônia Guajajara e ativistas.

O “artivista” pertence ao povo indígena Potiguara Ibirapi, do Vale do Ceará-Mirim, no nordeste brasileiro. Também é ativista dos direitos LGBTQIA+ e membro do C2H – Cóstackz & Hjörvar, duo musical que forma com o artista islandês Hjörvar.

Música e lançamento de gibi

A sexta-feira (11/8) do FLIV 2023 também é marcada pelo show da cantora Lilian Jardim, que interpreta canções eternizadas pela voz de Cássia Eller (1962-2001). Outro show que movimenta a programação é o do grupo de pagode votuporanguense Por Acaso, além do DJ Set Hárlen Felix, que fecha a noite com a Baladinha Cultural.

Nesta sexta (11/8), às 10h, haverá o lançamento do gibi “Pet não é brinquedo” (Sênior Editora), do veterinário Alex de Alcântara. De forma descontraída, ele simplifica a linguagem técnica de cuidados veterinários e promove o cuidado integral dos animais de estimação.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem patrocínio de Unifev, Porecatu, Pacaembu Construtora, Starb, Cantoia Figueredo, Proença Supermercados, Flash Net Brasil e Metah – Soluções para Educação. Colaboração: SAEV Ambiental, Neoenergia Elektro, Sesc SP, Senac SP, Sênior Editora, Editora De Criança para Criança, Biblion, Tudo Vira Cult SP. Cult SP. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo.

13º Festival Literário de Votuporanga

Programação da sexta-feira (11/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ (Edgard Andreatta) | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Sênior Editora | Editoras e Livrarias

8h às 17h – Projeto ‘Aulas de Energia’ (Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro) | Parque

8h, 10h, 13h e 14h – Contação de história ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

8h, 11h e 15h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Biblioteca Flivinho

9h – Contação de história ‘Velho Chico, suas águas e seus mistérios’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

9h e 10h – Contação de história ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Biblioteca Flivinho

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h e 16h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

10h – Oficina de bonequinhos ecológicos, com Saev Ambiental | Oficina Fliv

10h – Lançamento do gibi ‘Pet não é Brinquedo’, do veterinário Alex de Alcântara | Cine Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

14h – Teatro lambe-lambe ‘Você conhece a Pisadeira?’ | Parque

14h e 19h – Aula de dança contemporânea com Mariana Maricato | Varanda Cultural

14h – Oficina de criação de gibis | Editoras e Livrarias

15h – Oficina de caricatura | Editoras e Livrarias

15h – Vivência de dança do ventre: seu quadril em movimento | Varanda Cultural

15h – Estúdio TikTok de Dança | Parque

15h – Oficina ‘Use, reuse e desenhe, com Tyler Bertrand | Oficina Fliv

15h – Contação de história ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

16h – Oficina de fotografia profissional de produtos com o celular, com Marcos Vieira | CineFliv

16h às 18h – FlashBack Dance | Quintal Fliv

17h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

18h – Oficina ‘Agulhas em ação’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

18h – Espetáculo ‘A mãe natureza e seus desafios’ | Palco Cit

18h30 – Filme ‘Hamaca Paraguaya’ | Cine Praia

18h – Documentário ‘A terra de frente’, de Thiago Cóstackz | Cine Fliv

19h às 20h – Show ‘É de Angola’ | Palco Praça

19h às 20h – Oficina ‘Mãos que fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

19h30 – Bate-papo com a escritora Maria José Silveira e o artista Thiago Cóstackz, com mediação de Hárlen Felix | Cine Fliv

19h30 – Espetáculo ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

20h30 – Show ‘Lilian Jardim Homenageia Cássia Eller’ | Palco Principal

22h – Sarau Cultural com Grupo Por Acaso | Palco Praça

23h30 – Baladinha Cultural com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Serviço

13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

Até 13 de agosto

Parque da Cultura, em Votuporanga (SP)

Agendamento de visitas escolares: (17) 3421-8218 (ramal 214)

Mais informações: flivotuporanga.com.br