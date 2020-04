Os módulos foram organizados para atender de forma direcionada, a cada aluno, por critérios de nível e instrumento.

“Ficamos felizes pelo engajamento de todos os professores que, de forma rápida, entenderam a importância do momento assim como pelas respostas que obtivemos nesta primeira semana, tornando a iniciativa um novo aprendizado para todos”, relata o maestro Mazinho Sartori.

A plataforma online deve funcionar por tempo indeterminado e possivelmente será mantida e incorporada como nova ferramenta de apoio, após a volta da normalidade.

Orquestra Sinfônica

As atividades de ensaio da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes também foram suspensas, o que compromete o Concerto Especial em homenagem ao Dia das Mães que deveria ocorrer no mês de maio. No entanto, a orquestra já se mobiliza na preparação do concerto de aniversário da cidade, no mês de agosto. As partituras do repertório estão sendo disponibilizadas de forma online aos músicos, para estudos individuais.

“O que buscamos agora são mecanismos para viabilizar ensaios coletivos à distância para que tudo esteja pronto quando os ensaios presenciais forem retomados para a realização do concerto”, finaliza o maestro.