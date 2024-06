FIT Rio Preto chega aos 55 anos reverenciando a memória e a ancestralidade como elementos de construção do futuro

Programada para o período de 18 a 27 de julho, edição 2024 será marcada por 70 apresentações de 37 espetáculos de dez estados e cinco países

Uma edição histórica para marcar 55 anos de uma pulsante trajetória no cenário cultural do Brasil e do exterior. O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto) promove, em 2024, a sua maior programação desde a retomada após a pandemia. Trinta e sete espetáculos de dez estados brasileiros – contemplando todas as regiões do país – e cinco países, ocupam teatros e espaços públicos com 70 apresentações, boa parte delas de graça, entre os dias 18 e 27 de julho. Além disso, o Graneleiro volta a ocupar as noites no Complexo Swift de Educação e Cultura com mais de 40 atrações. Há ainda a programação de ações formativas, que este ano se projetam para a prática e a performance, e foram denominadas [per]formativas, envolvendo aproximadamente 30 atividades.

Abertura

Uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Sesc São Paulo, o FIT Rio Preto 2024 terá sua abertura oficial no dia 18 de julho, às 20h, no anfiteatro da Represa, com Fênix – Onde nascem os sonhos, da Clarin Cia de Dança, espetáculo vencedor do Prêmio APCA 2023 de melhor direção musical que fala da esperança de corpos periféricos em busca da felicidade.

O espetáculo da Clarin, companhia formada por integrantes de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ), abre a programação artística organizada a partir de curadoria feita por Diego Valladares, Monique Cardoso e Naruna Costa, que conceituou a edição 2024 do FIT Rio Preto tendo como ponto de partida a valorização da memória e da ancestralidade enquanto elementos norteadores para a construção do futuro.

Curadoria

Intitulada “Curando a MEM{ÓRÌ}A”, a curadoria do FIT Rio Preto 2024 teve como elemento norteador a celebração dos 80 anos de fundação do Teatro Experimental Negro (TEN), criado por Abdias do Nascimento (1914-2011) – um teatro de resistência, de grupo, de formação e de memória. “Lembrar é um trabalho social e político que pode ser caracterizado pela lembrança e pelo esquecimento, pela voz e pelo silenciamento, pela liberdade e pela opressão, pelos afetos e pela violência”, destaca o trio de curadores.

Segundo o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, a memória e a ancestralidade são temas fundamentais para a compreensão da identidade de um povo e para a construção de sua história. “Por meio de suas apresentações, o festival contribui para a preservação da memória cultural e para o fortalecimento da identidade de um povo, valorizando a diversidade cultural. Que o FIT Rio Preto 2024 possa ficar registrado na memória de todas as pessoas como um encontro de potências e transbordamentos”, comenta o prefeito.

Diretor Regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina destaca a presença de produções negras na curadoria do FIT Rio Preto 2024, o que, além de demonstrar o vigor da atuação de artistas e coletivos afro-brasileiros, incide sobre a celebração dos 80 anos do Teatro Experimental Negro, de Abdias do Nascimento, figura que deu forte contribuição à defesa do acesso de pessoas negras aos direitos sociais e culturais. “A edição do FIT em 2024 aposta com força na ideia da “Memória”. Do nosso diálogo no presente com temporalidades múltiplas, com a afirmação do direito à diferença e à identidade. Para o Sesc, fazer parte desta realização, é estar no caminho do cumprimento da sua missão de promoção da cultura e da educação permanente”. Teatro para todos

Em 2024, o FIT Rio Preto ocupa novos espaços de São José do Rio Preto buscando ampliar a democratização do acesso à cultura na cidade. São cerca de 20 locais de apresentação e entre as novidades estão bairros como São Deocleciano, Lealdade e Amizade, Eldorado, Imperial, Jardim Estrela e Jardim Paulista, além da Cooperlagos e do Instituto Federal.

Para o secretário municipal de Cultura, Pedro Ganga, a edição 2024 reflete a trajetória de engajamento e resistência do FIT Rio Preto, coroando um momento histórico em que o festival reconquistou o seu lugar de destaque na cena nacional e internacional. “O festival coloca a cidade em convergência com as pautas tratadas pela arte teatral na atualidade, além de permitir uma rica troca entre artistas nacionais e internacionais. É o teatro se fazendo presente no cotidiano dos rio-pretenses, convidando para refletir através do encantamento e da provocação que só a arte é capaz de promover”, ressalta o secretário.

O gerente do Sesc Rio Preto, Thiago Freire, destacou a potência do festival. “Com 37 trabalhos de diferentes lugares do Brasil e do mundo, quase 100 atividades entre espetáculos e encontros, Rio Preto receberá uma dose forte de poesia, reflexões, diálogos, crítica e beleza. O FIT se reinventa e não deixa de surpreender mostrando-se inescapavelmente relevante e atual”, enfatizou Freire. O teatro de cinco países

Alice através do espelho (2015), é a carioca Armazém Companhia de Teatro, que traz para o público rio-pretense sua obra inspirada em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis (1839-1908), ícone da literatura brasileira cuja negritude foi alvo de um histórico apagamento social. Brasil, Colômbia, Itália, Bélgica e França se fazem presentes na programação do FIT Rio Preto 2024. Quem volta ao festival depois de marcar sua história com peças emblemáticas como(2015),é a carioca Armazém Companhia de Teatro, que traz para o público rio-pretense sua obra inspirada em, de Machado de Assis (1839-1908), ícone da literatura brasileira cuja negritude foi alvo de um histórico apagamento social. Presente nas duas últimas edições com as peças Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus (2022) e Desfazenda – Me enterrem fora desse lugar (2023), o coletivo paulistano O Bonde volta ao FIT Rio Preto com o espetáculo que marca o fechamento de sua trilogia que investiga a narratividade e a necropolítica em diferentes fases da vida de um copo negro: Bom dia, eternidade.

Espetáculos reconhecidos por importantes premiações nacionais também se fazem presentes no FIT Rio Preto 2024, entre eles Azul, produção para todos os públicos da Cia Artesanal de Teatro, do Rio de Janeiro (RJ); Azira’i, solo da atriz, cantora, artista visual e ativista indígena, Zahy Tentehar, maranhense radicada no Rio de Janeiro; e Meu corpo está aqui, da produtora carioca Fábrica de Eventos.

Ayni: Trilogía de los días sin tiempo, da Fundación Ojo de Agua (Bogotá/Colômbia), R.OSA – 10 exercícios para novos virtuosismos, da Associazione Culturale Zebra, de Milão/Itália; Reclaim, do Théâtre d’Un Jour (Vonêche/Bélgica) e Les Hèroïdes, da Cie Brutaflor, de Paris/França. Da cena internacional, todos os espetáculos que estão no FIT Rio Preto 2024 são inéditos no Brasil:, da Fundación Ojo de Agua (Bogotá/Colômbia),, da Associazione Culturale Zebra, de Milão/Itália; Reclaim, do Théâtre d’Un Jour (Vonêche/Bélgica) e, da Cie Brutaflor, de Paris/França. Graneleiro

Ponto de encontro do FIT Rio Preto, onde público e artistas compartilham impressões e experiências, o Graneleiro volta à cena na edição 2024, recebendo mais de 40 atrações ao longo de dez noites no Complexo Swift de Educação e Cultura.

Neste ano, a programação do Graneleiro destaca a cena criativa da cidade, com a participação de nomes da música, do audiovisual, da literatura e da performance. O espaço faz também uma homenagem ao fotógrafo rio-pretense Jorge Etecheber, falecido neste ano, e que é um dos responsáveis pelo registro da memória do festival. Além das atrações, o Graneleiro ainda recebe uma Feira de Artesanato, reunindo artesãs e artesãos da cidade. Responsável pela abertura do FIT Rio Preto 2024, Clarin também marca presença na primeira noite de Graneleiro (18/07), convidando o público para dançar num genuíno baile black carioca. Outro coletivo presente no festival que também está no Graneleiro é a Cia do Tijolo, de São Paulo (SP), que apresentará o show Cante de lá que eu canto de cá. Destaque também para Cavucada: a festa não será amanhã, performance de dança da Cia Dançurbana, de Campo Grande (MS).

Ações [per]formativas e Painel Crítico

As tradicionais ações formativas FIT Rio Preto ganham, nesta edição de 55 anos, caráter e denominação performática por articular escutas, saberes e memórias em movimento. A grade contempla cerca de 25 atividades divididas em seis eixos, direcionadas a todo tipo de público que se interessa pelas construções e bastidores da arte para além dos palcos.

As ações [per]formativas do FIT Rio Preto 2024 segue os seguintes eixos: Performativas (ações que se propõe a repensar o modo de transferência de saberes); Partilha (compartilhamento de prática e saberes em formato de residência artística); Encontro (trocas pautadas na articulação de aprendizados, olhares e saberes); Papo Público (conversas entre público, artistas e técnicos); Pensamento Espiralar (encontros para tratar de temas urgentes das artes); Backstage – Por trás da cena (para artistas, estudantes, técnicos e público interessados nas diferentes etapas de produção de um espetáculo); e Em Processo (compartilhamento de processo criativos).

O olhar da crítica teatral se faz presente no FIT Rio Preto 2024 por meio do Painel Crítico, espaço de reflexão voltado ao fazer e o pensar das artes cênicas por meio das impressões compartilhadas por um trio de críticos convidados: o mineiro Guilherme Diniz, a cearense Júlia Kariri e a paulista Vina Amorin. Eles vão publicar suas críticas sobre os espetáculos da programação ao longo do festival na página fitriopreto.com.br/olharescriticos. O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e Sesc São Paulo. Parceria com o Sesi São Paulo e apoio institucional da Amigos da Arte, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Governo da Bélgica, Governo de São Paulo, Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil e Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativas de São Paulo.

Serviço:

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FIT RIO PRETO 2024

18 a 27 de julho, em São José do Rio Preto (SP)

Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia-entrada: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e seus dependentes, estudante, ID Jovem, servidor da escola pública, aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e o seu acompanhante. Classe teatral credenciada edição 2024 e participantes do festival com crachá de identificação) | Venda online disponível a partir de 04 de julho, às 17h, no site fitriopreto.com.br e venda presencial a partir de 05 de julho, às 17h, nas bilheterias do Sesc. Venda limitada a 2 ingressos por CPF, por espetáculo.

Realização: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e Sesc São Paulo

Parceria: Sesi São Paulo

Apoio: Amigos da Arte, Conselho Municipal de Políticas Culturais, Governo da Bélgica, Governo de São Paulo, Núcleo dos Festivais de Artes Cênicas do Brasil e Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativas de São Paulo.

Programação completa e mais informações no site fitriopreto.com.br