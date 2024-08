Diversão para toda a família: Secretaria da Cultura e Turismo realiza mais uma edição do Parque das Artes

O público poderá se divertir com inúmeras atrações como shows musicais, feira de artesanato, gastronomia dos food trucks, encontro de Companhias de Santos Reis e oficinas culturais

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou para este sábado (17) e domingo (18) mais uma edição do tradicional Parque das Artes, evento realizado todo terceiro final de semana do mês, e traz uma programação recheada com atrações para toda a família. Uma oportunidade de lazer neste local que é o ponto de encontro dos votuporanguenses e visitantes.

O público poderá se divertir com inúmeras atrações como shows musicais, feira de artesanato, gastronomia dos food trucks, encontro de Companhias de Santos Reis e oficinas culturais contempladas com os editais do Bolsa Cultura 2024 e Lei Paulo Gustavo.

No sábado (17/8), às 19h, no palco externo, a animação fica por conta do cantor Rafael Ribeiro, que promete contagiar o público com sua mistura de ritmos.

No domingo, (18/7), a partir das 9h, será realizado o 37º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis de Votuporanga. Durante o encontro os visitantes poderão conferir também uma exposição que exibirá troféus, bandeiras da folia, figurinos e instrumentos utilizados durante os encontros.

No período da tarde, às 16h, na Brinquedoteca do Parque da Cultura, haverá Contação de História do Projeto: História boa pra escutar, com a contadora, Jessica Giolo Pietra, projeto aprovado no Edital Bolsa Cultura.

No mesmo dia, simultaneamente, no piso 1 da Área Externa do Parque, também será realizada a Oficina de Cultura Popular: Foltoche, que tem o intuito de resgatar o folclore brasileiro através de construção de fantoches, ministrada por Maria Cecília Francelino Miguel Solano, mais um projeto aprovado no Edital Bolsa Cultura.

Em seguida, a partir das 19h, a tradicional Banda Zequinha de Abreu se apresenta ao público, e para finalizar a programação musical do final de semana, às 20h, o cantor Émerson Show sobe ao palco.

“Preparamos uma programação diversificada com muito carinho para que as famílias e visitantes desfrutem de momentos de lazer e descontração aqui no Parque da Cultura. É muito gratificante proporcionar estes momentos e fica o convite para que todos prestigiem mais esta edição”, comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.